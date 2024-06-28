Спикер Майк Джонсон заявил в пятницу, что члены кабинета президента Байдена должны рассмотреть возможность использования 25-й поправки для отстранения его от должности в свете его выступления на дебатах с Дональдом Трампом в четверг.

«Многие теперь спрашивают о 25-й поправке, ссылаются на 25-ю поправку. Потому что ситуация тревожная», - сказал Джонсон. «Наши противники видят слабость этого Белого дома, как и мы все. Мне не доставляет удовольствия говорить об этом. Я считаю, что это очень опасная ситуация».

«Я бы попросил членов кабинета министров прислушаться к своим сердцам», - продолжил Джонсон, упомянув сообщения о том, что демократы «паникуют» после выступления Байдена на дебатах.

«Я бы тоже паниковал, если бы был демократом сегодня и это был бы мой кандидат. Думаю, они понимают, что у них серьезная проблема», — добавил конгрессмен.

«Дело не только в Демократической партии. Дело во всей стране. У нас серьезная проблема, потому что у нас есть президент, который, судя по всему, не справляется с поставленными задачами», - сказал Джонсон. «Сейчас очень опасные времена. Это очень серьезный момент в американской истории».

Выступление Байдена на дебатах многие, в том числе однопартийцы, сочли неуверенным, нерешительным и свидетельствовавшим о речевых и мыслительных затруднениях действующего президента. Это вызвало тревогу среди демократов и даже призывы к Байдену исключить себя из президентской гонки.

Представитель кампании Байдена отверг эту идею.

«Конечно, он не выйдет (из гонки)», — заявили в предвыборном штабе.

Тем не менее пятницу Байден выступил с энергичной предвыборной речью в Северной Каролине, где признал, что его навыки ведения дебатов ослабли и он уже «не молодой человек».

«Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном», - сказал Байден.

«Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не дебатирую так хорошо, как раньше, но кое-что я знаю наверняка. Я умею говорить правду», - сказал он.

«Я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой», - добавил он.