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Иран продлил голосование до полуночи
Указанная причина продления голосования - высокая явка и большие очереди на избирательных участках
Иран продлил голосование до полуночи
Фото: Reuters / Others
28 июня 2024 г.

Выборы в Иране были продлены до полуночи. Иранское агентство Tasnim объясняет это высокой явкой и большими очередями на избирательных участках.

Более 61,5 млн иранцев старше 18 лет получили возможность проголосовать за нового президента после внезапной гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Иранское правительство стремится переломить устойчивую тенденцию снижения явки, которая достигла критической точки в прошлом году, когда менее 41% проголосовали на парламентских выборах.

Опрос агентства Tasnim показал, что 45,7% избирателей готовы голосовать, треть из которых составляет молодежь от 18 до 30 лет.

Для победы на выборах требуется набрать свыше 50% голосов. Если никто не преодолеет этот порог, два кандидата с наибольшим числом голосов пройдут во второй тур, который состоится через неделю.

Окончательный результат выборов будет объявлен через два дня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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