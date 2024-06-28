Возле дома Биньямина Нетаньяху в Кейсарии была найдена граната. Об этом сообщили в израильской полиции.

По сообщениям, была вызвана саперная группа, которая определила, что это была дымовая граната. Она была брошена протестующими.

Израильский 14-й канал назвал инцидент «опасным», пояснив, что сотрудники полиции проводили предварительный осмотр места проведения акции протеста, запланированной на вечер четверга. По сообщениям канала, полиция обнаружила дымовую гранату, прикрепленную к проводу, на площадке перед домом Нетаньяху.

В нескольких районах Израиля, особенно в Тель-Авиве, в четверг прошли демонстрации и были перекрыты улицы. Протестующие требовали возвращения пленных, удерживаемых в Газе, и согласия правительства на соглашение о прекращении огня.

Организаторы призвали провести демонстрации перед домами министров и членов Кнессета от партии Ликуд, а также перед двумя частными домами Нетаньяху в Иерусалиме и Кейсарии.