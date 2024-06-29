Иранское государственное телевидение опубликовало предварительные результаты президентских выборов, прошедших в пятницу. После подсчета более 14 млн голосов лидирует реформист из Тебриза Масуд Пезешкиан с 5,9 млн голосов, за ним следует консерватор Саид Джалили с 5,5 млн. Мохаммад Багер Галибаф набрал 1,89 млн голосов, Мостафа Пурмохаммади - более 111 900.

Ни один из кандидатов пока не набирает необходимых 50% голосов для победы в первом туре, что делает вероятным проведение второго тура через неделю.

Выборы проходят на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом в секторе Газа. В апреле Израиль осуществил авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, впоследствии Иран впервые напрямую запустил ракеты и дроны по израильской территории.

Наблюдатели отмечают, что женщинам и сторонникам радикальных перемен было запрещено участвовать в выборах. Международные наблюдатели традиционно не были допущены к наблюдению за голосованием.

Сообщается об одном инциденте: в провинции Систан и Белуджистан было совершено нападение на фургон с избирательными бюллетенями, в результате которого погибли двое полицейских.

Данные о явке избирателей пока не опубликованы. Этот показатель считается важным индикатором поддержки населением существующей политической системы Ирана.