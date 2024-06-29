ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина вернула 10 пленных из России
Среди освобожденных – замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял и два священника УГКЦ. Некоторые были в плену с 2017 года
Украина вернула 10 пленных из России
Мустафа Джемилев, Нариман Джелял и Рефат Чубаров / Фото: омбудсмен Украины / Others
29 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном возвращении десяти украинских граждан из российского плена.

Ключевой фигурой среди освобожденных стал Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, арестованный в Крыму в 2021 году и осужденный на 17 лет по обвинению в диверсии.

Среди других освобожденных – двое гражданских лиц, находившихся в плену с 2017-2018 годов, два священника Украинской греко-католической церкви из Бердянска и пять граждан, задержанных на территории Беларуси.

Нариман Джелял известен как крымскотатарский политик, преподаватель и журналист. Он занимал пост заместителя председателя Меджлиса до запрета его деятельности после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Освобождение пленных происходит на фоне продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, начавшегося с аннексии Крыма. Меджлис крымскотатарского народа был признан в России экстремистской организацией в 2016 году, что привело к массовому преследованию несогласных крымских татар российскими властями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us