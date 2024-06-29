Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном возвращении десяти украинских граждан из российского плена.

Ключевой фигурой среди освобожденных стал Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, арестованный в Крыму в 2021 году и осужденный на 17 лет по обвинению в диверсии.

Среди других освобожденных – двое гражданских лиц, находившихся в плену с 2017-2018 годов, два священника Украинской греко-католической церкви из Бердянска и пять граждан, задержанных на территории Беларуси.

Нариман Джелял известен как крымскотатарский политик, преподаватель и журналист. Он занимал пост заместителя председателя Меджлиса до запрета его деятельности после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Освобождение пленных происходит на фоне продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, начавшегося с аннексии Крыма. Меджлис крымскотатарского народа был признан в России экстремистской организацией в 2016 году, что привело к массовому преследованию несогласных крымских татар российскими властями.