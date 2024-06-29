В деревне Городище Курской области после атаки беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. Инцидент произошел в Рыльском районе, граничащем с Сумской областью Украины.

«Ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло пять человек», – написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его информации, еще два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Министерство обороны России также сообщило о перехвате шести беспилотников в ночь на 30 июня над аннексированным Крымом, Тверской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее, 26 июня, над Дмитриевским районом Курской области была сбита ракета, а 28 июня уничтожены девять дронов и зафиксированы обстрелы трех районов.

Ситуация в приграничных регионах РФ остается напряженной. Сегодняшний инцидент в Курской области — один из многих в череде происшествий, регулярно происходящих в приграничных регионах России, которые подвергаются обстрелам с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.