Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует интенсивную дипломатическую программу на июль 2024 года. Он примет участие в трех крупных международных мероприятиях:

3-4 июля - саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан.

6 июля - неформальный саммит Организации тюркских государств в Шуше, Азербайджан.

9-11 июля - саммит лидеров НАТО в Вашингтоне, США.

На этих встречах планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая ситуацию в Газе, российско-украинскую войну, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также экономическое и торговое взаимодействие. Ожидается, что Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.

Особое внимание президент Турции намерен уделить ситуации в Газе, которая станет одним из ключевых пунктов его повестки. Также будут рассмотрены шаги по развитию сотрудничества в рамках международных организаций.