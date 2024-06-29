ТУРЦИЯ
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Насыщенный график президента Эрдогана в июле
Президент Турции примет участие в трех международных саммитах. Ключевые темы: ситуация в Газе, российско-украинская война и борьба с терроризмом
Насыщенный график президента Эрдогана в июле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
29 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует интенсивную дипломатическую программу на июль 2024 года. Он примет участие в трех крупных международных мероприятиях:

  • 3-4 июля - саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан.

  • 6 июля - неформальный саммит Организации тюркских государств в Шуше, Азербайджан.

  • 9-11 июля - саммит лидеров НАТО в Вашингтоне, США.

На этих встречах планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая ситуацию в Газе, российско-украинскую войну, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также экономическое и торговое взаимодействие. Ожидается, что Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.

Особое внимание президент Турции намерен уделить ситуации в Газе, которая станет одним из ключевых пунктов его повестки. Также будут рассмотрены шаги по развитию сотрудничества в рамках международных организаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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