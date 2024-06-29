Конгресс США проголосовал за поправку к ежегодному законопроекту об ассигнованиях Госдепартамента, запрещающую использовать данные Министерства здравоохранения Газы о числе погибших в секторе. Поправка прошла 269 голосами против 144, с поддержкой 62 демократов.

Конгрессвумен Рашида Тлаиб, единственный палестинский законодатель в Конгрессе США, назвала это решение «отрицанием геноцида». «Они хотят стереть живых палестинцев, а теперь пытаются стереть и мертвых палестинцев», — заявила она.

Эксперты полагают, что реальное число жертв может быть значительно выше, так как многие находятся под завалами, а министерство сталкивается с нехваткой ресурсов и медицинских принадлежностей. Эксперты в области здравоохранения полагают, что число погибших, вероятно, гораздо выше.

Администрация Байдена ранее уже выражала сомнения в достоверности этих данных. В октябре президент заявил: «[Нет] никаких оснований полагать, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей было убито».

Статистика Минздрава Газы – единственный источник регулярно обновляемой информации о числе погибших в палестинском эксклаве. По данным министерства, число погибших достигло почти 38 000, большинство из которых женщины и дети. Еще 86,500 палестинцев были ранены.