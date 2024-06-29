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Конгресс США запретил статистику смертей из Газы
Большинство конгрессменов поддержали поправку, запрещающую Госдепартаменту ссылаться на статистику жертв от Министерства здравоохранения Газы
Конгресс США запретил статистику смертей из Газы
Вид на разрушения в Газе с побережья Средиземного моря, 25 июня / Фото: AP / Others
29 июня 2024 г.

Конгресс США проголосовал за поправку к ежегодному законопроекту об ассигнованиях Госдепартамента, запрещающую использовать данные Министерства здравоохранения Газы о числе погибших в секторе. Поправка прошла 269 голосами против 144, с поддержкой 62 демократов.

Конгрессвумен Рашида Тлаиб, единственный палестинский законодатель в Конгрессе США, назвала это решение «отрицанием геноцида». «Они хотят стереть живых палестинцев, а теперь пытаются стереть и мертвых палестинцев», — заявила она.

Эксперты полагают, что реальное число жертв может быть значительно выше, так как многие находятся под завалами, а министерство сталкивается с нехваткой ресурсов и медицинских принадлежностей. Эксперты в области здравоохранения полагают, что число погибших, вероятно, гораздо выше.

Администрация Байдена ранее уже выражала сомнения в достоверности этих данных. В октябре президент заявил: «[Нет] никаких оснований полагать, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей было убито».

Статистика Минздрава Газы – единственный источник регулярно обновляемой информации о числе погибших в палестинском эксклаве. По данным министерства, число погибших достигло почти 38 000, большинство из которых женщины и дети. Еще 86,500 палестинцев были ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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