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Возрождению «Крокуса» не бывать
Губернатор Подмосковья заявил об отказе от реконструкции сгоревшего концертного зала. Владельцы планируют создать мемориал на месте теракта
Возрождению «Крокуса» не бывать
Фото: Reuters / Others
29 июня 2024 г.

Власти Московской области приняли решение не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, который был разрушен в результате теракта 22 марта.

«Концертного зала там больше не будет», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью «РИА Новости».

Напомним, что в результате нападения террористов погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя объявленная в Турции и РФ террористическая организация ДАЕШ.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны 20 человек, 18 из которых находятся под стражей.

Ранее Воробьев сообщил о подготовке концепции благоустройства территории, где располагался концертный зал. По его словам, там может появиться сквер с памятником. Однако окончательное решение будет зависеть от владельца объекта.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил намерение создать мемориал: «Какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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