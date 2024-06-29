После подсчета всех 24,5 млн бюллетеней на внеочередных президентских выборах в Иране лидирует кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан, набравший 10,4 млн голосов. За ним следует консерватор Саид Джалили с 9,5 млн голосов.

Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов, поэтому победитель выборов будет определён во втором туре, который состоится в следующую пятницу.

Явка избирателей составила около 40%, что является самым низким показателем в истории революционного Ирана. Это свидетельствует о продолжающемся «проклятии низкой явки», несмотря на призывы верховного лидера Ирана Али Хаменеи к активному участию граждан в выборах.

Из более чем 61 млн имеющих право голоса, своим правом воспользовались 24,53 млн избирателей. 1,05 млн бюллетеней были признаны недействительными. Голосование трижды продлевалось до полуночи в попытке увеличить явку.

Эксперты считают, что низкая явка отражает растущее разочарование иранцев в способности правительства улучшить экономическую ситуацию и расширить социальные и политические свободы.

Второй тур выборов станет решающим в определении будущего направления Ирана: будет ли это путь реформ или консерватизма.