Папа Римский Франциск объявил о своем намерении посетить Турцию в следующем году. Это заявление прозвучало во время встречи с делегацией Фенерского греческого патриархата в Риме накануне праздника святых Петра и Павла.

Основной целью визита станет участие в праздновании 1700-летия Первого Изникского собора, состоявшегося в 325 году. Папа подчеркнул важность этого события: «Это путешествие, которое я хочу совершить от всего сердца».

Первый Изникский собор, созванный римским императором Константином I, сыграл ключевую роль в истории христианства, решив ряд важных догматических вопросов.

Стоит отметить, что в случае поездки это будет второй визит Папы Франциска в Турцию после посещения в 2014 году. До него страну совершали визит Папа Бенедикт XVI в 2006 году, Папа Иоанн Павел II в 1979 году и Папа Павел VI в 1967 году.