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Папа Франциск хочет в Турцию
Понтифик намерен посетить Изник в 2025 году в связи с 1700-летием Первого Изникского собора
Папа Франциск хочет в Турцию
Папа римский Франциск / Фото: AP / Others
29 июня 2024 г.

Папа Римский Франциск объявил о своем намерении посетить Турцию в следующем году. Это заявление прозвучало во время встречи с делегацией Фенерского греческого патриархата в Риме накануне праздника святых Петра и Павла.

Основной целью визита станет участие в праздновании 1700-летия Первого Изникского собора, состоявшегося в 325 году. Папа подчеркнул важность этого события: «Это путешествие, которое я хочу совершить от всего сердца».

Первый Изникский собор, созванный римским императором Константином I, сыграл ключевую роль в истории христианства, решив ряд важных догматических вопросов.

Стоит отметить, что в случае поездки это будет второй визит Папы Франциска в Турцию после посещения в 2014 году. До него страну совершали визит Папа Бенедикт XVI в 2006 году, Папа Иоанн Павел II в 1979 году и Папа Павел VI в 1967 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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