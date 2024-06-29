29 июня под эгидой Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось открытие «Альянса логистических центров и грузоперевозчиков». Мероприятие прошло с участием высокопоставленных представителей стран-участниц.

Заместитель Генерального секретаря ОТГ Мирвахид Азимов, выступивший в роли модератора, открыл встречу. Первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров подчеркнул важность новой структуры для развития транспортной отрасли, увеличения грузопотоков и создания благоприятных условий для перевозчиков.

Омаров также акцентировал внимание на значении согласованных действий стран ОТГ для формирования единой и эффективной транспортной сети. Он отметил, что территория ОТГ, население которой составляет 160 млн человек, обладает большими экономическими возможностями и транспортным потенциалом.

Альянс призван способствовать развитию грузовых и логистических центров в странах ОТГ. Он объединяет юридические и физические лица, занимающиеся логистикой, судоходством, инженерными работами и консультационными услугами.

Основные цели альянса включают расширение эффективного сотрудничества между крупными логистическими центрами, грузоотправителями, терминалами, а также морскими и сухопутными портами тюркских стран. Внедрение инновационных решений является ключевым для повышения транспортно-логистического потенциала региона.