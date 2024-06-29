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Россия ударила по жилому дому в Днепре
Российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в украинском городе Днепре
Россия ударила по жилому дому в Днепре
Российский ракетный удар по Днепру / Photo: Reuters
29 июня 2024 г.

Российская ракета ударила по девятиэтажному жилому дому в украинском городе Днепре, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и 12 получили травмы, сообщили официальные лица.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что число погибших может возрасти, так как многие оказались в ловушке в здании, у которого обрушились четыре верхних этажа.

Позднее МВД Украины сообщило, что пожар на месте атаки потушен, под завалами обнаружены останки одного человека, два человека числятся пропавшими без вести.

Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара пострадали 12 человек, включая семимесячного младенца. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников страны нарастить поставки средств ПВО, чтобы помочь военным перехватывать регулярные воздушные атаки России.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года Днепр регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников. Россия отрицает, что ее целью являются мирные жители и гражданская инфраструктура.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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