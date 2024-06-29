В Таджикистане введен запрет на ношение не только религиозной одежды, но и некоторых видов светской, таких как рваные джинсы, мини-юбки и декольте. Об этом сообщила депутат парламента Муджибахон Джавхари в интервью изданию «Азия-плюс».

«Большинство людей считают, что в стране запрещено только ношение хиджаба и сатра (мусульманские платки). Но это не так, под запрет попадают кроме них и длинные черные абайи (платья), которые пришли из арабских стран. Также запрещены некоторые виды европейской одежды — рваные джинсы, слишком короткая, облегающая одежда и открытая зона декольте. Все эти меры направлены на предотвращение влияния чужой культуры», — пояснила депутат.

Запрет был введен в рамках нового закона «Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», подписанного президентом Эмомали Рахмоном. Закон не дает четкого определения «чуждой одежды», однако президент ранее высказывался о необходимости борьбы с подражанием чужой культуре в одежде.

«Подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием сатр и хиджаб, является еще одной актуальной проблемой для нашего общества. Отчуждение этикета и ритуалов одежды — культурное отчуждение, которое подрывает независимость мысли, национальную и культурную самобытность нации», — заявил Рахмон.

Джавхари отметила, что целью закона является сохранение национальной культуры и ценностей, которые «важны для каждой нации». Она подчеркнула, что Таджикистан является светским демократическим государством и не может поощрять одежду, характерную для прошлых веков.

В марте текущего года сообщалось, что в Таджикистане разрабатывают проекты национальной одежды для мужчин и женщин с «учетом национальных ценностей». Этим занимается рабочая группа при Министерстве культуры.