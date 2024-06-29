Миссия Ирана при ООН в своем официальном аккаунте в соцсети X заявила, что, если Израиль нападет на Ливан, где базируется движение «Хезболла», это будет расценено как «полномасштабная военная агрессия, за которой последует война на уничтожение».

Заявление Ирана появилось после того, как 25 июня один из лидеров оппозиции в Израиле Бени Ганц, предупредил, что израильская армия способна уничтожить военное крыло движения «Хезболла» за несколько дней.

«Мы можем полностью погрузить Ливан во тьму», – цитирует его слова The Jerusalem Post.

Ранее глава ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла пригрозил возможным вторжением в Галилею и эскалацией конфликта с Израилем.

«Если Израиль начнет против нас тотальную войну, наши ракеты и беспилотники достигнут Хайфы — в Израиле не будет ни одного места, защищенного от наших атак. У нас есть база целей, и мы можем достигнуть любой точки в Израиле по воздуху, морю или суше», — заявил Насралла.

18 июня Ливан посетил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн. Ливанские медиа сообщают, что Хохштейн передал правительству Ливана израильский ультиматум: если «Хезболла» не отведет силы от границы, Израиль «потеряет терпение» и атакует. По данным СМИ, «Хезболла» заявила Хохштейну, что не боится угроз и предупредила, что нападение на Ливан будет равнозначно нападению на Иран.