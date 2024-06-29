ПОЛИТИКА
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«Хезболлу» вычеркнули из списка угроз Ближнего Востока
Лига арабских государств больше не считает движение «Хезболла» террористической организацией
«Хезболлу» вычеркнули из списка угроз Ближнего Востока
Фото: Reuters / Reuters
29 июня 2024 г.

Лига арабских государств (ЛАГ) больше не считает движение «Хезболла» террористической организацией. Об этом сообщил помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки на встрече в Бейруте с главой парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммедом Раадом, передает газета Al-Akhbar.

«Лига приняла решение снять статус террористической группировки с «Хезболлы», поскольку эта партия играет важную роль в нынешней политике и будущем Ливана», – подчеркнул египетский дипломат.

Встреча Заки с Раадом стала первой с 2016 года, когда по инициативе Саудовской Аравии «Хезболла» была причислена ЛАГ к террористическим организациям. Тогда «Хезболлу» обвинили в том, что она является проводником иранского влияния на Ближнем Востоке и вмешивается во внутренние дела Ирака, Йемена, Ливана, Сирии и арабских государств Персидского залива.

Выступая перед журналистами в Бейруте, Заки отметил, что его визит преследует цель выразить от имени генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта солидарность регионального сообщества с Ливаном и его народом.

«Военная эскалация на юге является серьезным вызовом безопасности и стабильности не только в Ливане, но и на всем Ближнем Востоке», – сказал Заки.

По словам дипломата, международное сообщество «должно добиться прекращения бушующей войны в секторе Газа, что остановит конфронтацию на юге Ливана».

Помощник генсека ЛАГ также призвал ливанских политиков поставить национальные интересы выше личных амбиций и в самое ближайшее время избрать нового президента республики, пост которого остается вакантным на протяжении 19 месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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