ПОЛИТИКА
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Из российского плена освободили Наримана Джеляла
В Киев из российского плена вернулся замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Вместе с ним удалось освободить еще 9 гражданских лиц. Нариман Джелял, хорошо известный в Крыму политик, преподаватель и журналист. Он был единственным из руководителей Меджлиса, который жил и работал в оккупированном Крыму. Российские силовики арестовали его в августе 2021 года. Через год российский суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам колонии строго режима по делу о диверсии на газопроводе #пленные #украина #россия #меджлис #крымскиетатары #нариманджелял #trtнарусском
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29 июня 2024 г.
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