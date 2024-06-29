Из российского плена освободили Наримана Джеляла

В Киев из российского плена вернулся замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Вместе с ним удалось освободить еще 9 гражданских лиц. Нариман Джелял, хорошо известный в Крыму политик, преподаватель и журналист. Он был единственным из руководителей Меджлиса, который жил и работал в оккупированном Крыму. Российские силовики арестовали его в августе 2021 года. Через год российский суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам колонии строго режима по делу о диверсии на газопроводе #пленные #украина #россия #меджлис #крымскиетатары #нариманджелял #trtнарусском