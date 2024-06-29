ПОЛИТИКА
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Конгрессвумен Рашида Тлаиб: Они не хотят признавать палестинцев — ни живых, ни мертвых
Конгресс США большинством голосов одобрил поправку, запрещающую Госдепартаменту ссылаться на статистику от Минздрава Газы, касающуюся числа погибших от израильских ударов в эксклаве. Конгрессвумен Рашида Тлаиб, единственный палестинский законодатель в Конгрессе США, назвала это решение «отрицанием геноцида». #палестина #конгресссша #минздравгазы #израиль #геноцид #апартеид #trtнарусском
dfg / Others
29 июня 2024 г.
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