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Республиканцы готовятся к замене Байдена
Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что республиканцам необходимо готовиться к выдвижению более молодого кандидата от демократов вместо Байдена
Республиканцы готовятся к замене Байдена
Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли / Photo: Reuters
29 июня 2024 г.

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли в интервью изданию Wall Street Journal заявила, что республиканцам необходимо готовиться к выдвижению более молодого кандидата от демократов после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах.

«Они (демократы) будут действовать разумно: они приведут кого-то моложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного. Это время для республиканцев подготовиться к тому, что произойдет», – сказала Хейли, подчеркнув, что демократы «не смогут выжить», если позволят Байдену остаться их кандидатом.

Кроме того, Хейли заявила, что около недели назад переговорила с экс-президентом США Дональдом Трампом впервые с момента, как вышла из гонки в кандидаты на пост президента США от республиканцев, сообщив, что это был «хороший разговор». При этом ее возможная роль в предвыборной кампании не обсуждалась, подчеркнула Хейли.

Спикер Майк Джонсон заявил в пятницу, что члены кабинета президента Байдена должны рассмотреть возможность использования 25-й поправки для отстранения его от должности в свете его выступления на дебатах с Дональдом Трампом в четверг.

«Многие теперь спрашивают о 25-й поправке, ссылаются на 25-ю поправку. Потому что ситуация тревожная», - сказал Джонсон. «Наши противники видят слабость этого Белого дома, как и мы все. Мне не доставляет удовольствия говорить об этом. Я считаю, что это очень опасная ситуация».

Выступление Байдена на дебатах многие, в том числе однопартийцы, сочли неуверенным, нерешительным и свидетельствовавшим о речевых и мыслительных затруднениях действующего президента. Это вызвало тревогу среди демократов, и в их стане стали даже раздаваться призывы к Байдену отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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