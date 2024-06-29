ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иранские консерваторы объединяются
Спикер парламента Ирана и бывший кандидат в президенты Мохаммад Багер Галибаф объявил о своей поддержке кандидатуры Саида Джалили
Иранские консерваторы объединяются
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф / Photo: Reuters
29 июня 2024 г.

Спикер парламента Ирана и бывший кандидат в президенты Мохаммад Багер Галибаф объявил о своей поддержке консерватора Саида Джалили перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Я прошу все революционные силы и моих сторонников помочь, чтобы движение, которое стало причиной значительной части наших экономических и политических проблем, не вернулось к власти», - цитирует иранское СМИ сообщение Галибафа в соцсетях.

После подсчета всех 24,5 млн бюллетеней на внеочередных президентских выборах в Иране лидирует кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан, набравший 10,4 млн голосов. За ним следует консерватор Саид Джалили с 9,5 млн голосов.

Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов, поэтому победитель выборов будет определен во втором туре, который состоится в следующую пятницу.

Явка избирателей составила около 40%, что является самым низким показателем в истории революционного Ирана. Это свидетельствует о продолжающемся «проклятии низкой явки», несмотря на призывы верховного лидера Ирана Али Хаменеи к активному участию граждан в выборах.

Второй тур выборов станет решающим в определении будущего направления Ирана: будет ли это путь реформ или консерватизма.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us