В субботу, в результате обстрелов подконтрольных Украине районов Донецкой области, погибли не менее четырех мирных жителей, сообщает Донецкая областная военная администрация и Донецкая областная прокуратура. Ранения получили не менее семи человек.

Согласно данным украинских властей, в субботу в результате ракетного обстрела поселка Заречное, три человека погибли в частном доме. Еще один человек получил смертельные ранения в поселке Нью-Йорк под Горловкой. Среди раненых – жители города Торецк, поселка Нью-Йорк и соседних сел.

Накануне, в результате российского авиаудара по поселку Нью-Йорк, также погибли четыре человека. Российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта в Донецкой области, активизировавшись к западу от Горловки в направлении Торецка и Нью-Йорка.

Министерство обороны России заявило в субботу о взятии под контроль села Шумы в Донецкой области. Этот населенный пункт находится на пути наступления российской армии на стратегически важный город Торецк. Украинские источники писали о потере контроля над Шумами еще 21 июня, отмечая, что российские войска активизировались на участке, где за два года полномасштабной войны фактически сохранялась линия фронта, возникшая в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников страны нарастить поставки средств ПВО, чтобы помочь военным перехватывать регулярные воздушные атаки России.