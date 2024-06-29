Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу освобождения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Джелял был освобожден в рамках обмена пленными после ареста в Крыму в сентябре 2021 года и последующего тюремного заключения.

«Мы с большим удовлетворением восприняли освобождение в рамках обмена пленными заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла», — говорится в заявлении МИД Турции. Министерство также выразило благодарность всем сторонам, участвовавшим в процессе освобождения.

МИД Турции призвал к освобождению других задержанных крымских татар, в частности Асана Ахметова и Азиза Ахметова. «Мы ожидаем, что будут предприняты необходимые шаги для скорейшего освобождения других наших крымскотатарских соотечественников», — подчеркнули в ведомстве.

В заключение МИД заявил о готовности «оказать любую необходимую поддержку для облегчения и ускорения достижения этой цели».