Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой «оси сопротивления» Ирана, включая предоставление хуситам противокорабельных ракет. Об этом пишет издание Middle East Eye.

«Если Израиль нападет на Ливан, это, скорее всего, приведет к дальнейшему углублению военных отношений Ирана с Россией, чтобы помочь «Хезболле» защититься», - заявил Уильям Ашер, бывший старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку. Он также отметил, что Россия может уже рассматривать возможность помощи хуситам.

Предоставление оружия хуситам более чувствительно, чем прямая помощь «Хезболле», поскольку Россия старается привлечь на свою сторону богатые нефтью страны Персидского залива, пишет издание.

По данным американской разведки, на которые ссылается издание, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался, чтобы не дать Путину поставить ракеты хуситам. Переговоры об этом якобы состоялись после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, когда стороны договорились «снять напряженность» в регионе.

Любая попытка России предоставить оружие одному из членов так называемой «иранской оси сопротивления», которая ставит своей целью борьбу против США и их союзников, стала бы поворотной, пишет издание.

Фабиан Хинц, эксперт по баллистическим и крылатым ракетам из Международного института стратегических исследований, говорит, что спрос и предложение хуситов и России совпадают. Хуситы обычно используют беспилотники и баллистические ракеты для нападения на корабли и уже имеют в арсенале крылатые ракеты иранского производства, такие как «Кудс» и «Аль-Мандеб-2», отмечают авторы статьи.

По данным Middle East Eye, Россия может поставить хуситам сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31, которая запускается с воздуха, но может быть переоборудована для запуска с земли. Эта ракета уже широко экспортируется, в том числе в Венесуэлу и Йемен.