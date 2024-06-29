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Трамп не считает Китай и РФ врагами
Трамп раскритиковал Байдена и пообещал улучшить отношения с Россией, Китаем и КНДР в случае переизбрания
Трамп не считает Китай и РФ врагами
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
29 июня 2024 г.

Если страну возглавит умный президент, то Россия, Китай и КНДР могут перестать быть врагами. Об этом на предвыборном митинге в Вирджинии заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги. Если у вас умный президент, они не враги. Ты заставишь их преуспеть», — отметил Трамп в своем выступлении, по данным Newsmax.

Также Трамп прокомментировал недавние теледебаты с действующим президентом и демократом Джо Байденом, критически высказавшись о его кандидатуре. «Он худший. Он самый коррумпированный, самый некомпетентный президент в истории нашей страны», — сказал Трамп.

Проведенный телеканалом CNN опрос показал, что 67% респондентов считают Трампа победителем проведенных дебатов, в то время как 33% отдали предпочтение Байдену. Это выступление стало катализатором для размышлений внутри Демократической партии и общественных призывов к Байдену о снятии его кандидатуры, включая заявление редакционной коллегии The New York Times.

Несмотря на критику, Байден получил поддержку от вице-президента Камалы Харрис, которая призвала обратить внимание на его достижения в должности президента, а не только на его выступления в дебатах.

Среди потенциальных альтернатив Байдену называются губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Колорадо Джаред Полис и губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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