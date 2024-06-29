Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати (SPA). Призыв последовал на фоне «развития текущих событий на юге Ливана».

Как известно, угроза полномасштабных военных действий между Израилем и Ливаном остается крайне высокой. Ранее аналогичный призыв к своим гражданам сделали Германия и США.

Предупреждения были сделаны в связи с угрозой эскалации насилия между Израилем и «Хезболлой». Группировка и еврейское государство продолжают почти ежедневные трансграничные атаки после вторжения Израиля в сектор Газа.

В последнее время интенсивность обмена огнем увеличилась, что значительно повышает риски для безопасности в регионе. В июне израильский Генштаб сообщил о планах наземного вторжения в Ливан.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил, что в случае войны Израиль готов «отправить Ливан в каменный век», хотя и выразил предпочтение дипломатическому разрешению конфликта.

Вслед за этим последовали новые угрозы со стороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Группировка также опубликовала аэрофотосъемку израильской Хайфы и пообещала жесткие ответные меры.

Международное сообщество и ряд стран, в том числе Турция, выразили свою обеспокоенность ситуацией, опасаясь эскалации конфликта до полномасштабной войны.