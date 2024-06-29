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Саудовская Аравия призывает граждан покинуть Ливан
Саудовская Аравия присоединилась к ряду стран, рекомендующих своим гражданам срочно покинуть Ливан
Саудовская Аравия призывает граждан покинуть Ливан
Женщина несет портрет лидера «Хезболлы», проходя мимо разрушенных домов, пострадавших от израильских авиаударов, в ливанской пограничной деревне на границе с Израилем / Фото: AP / Others
29 июня 2024 г.

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати (SPA). Призыв последовал на фоне «развития текущих событий на юге Ливана».

Как известно, угроза полномасштабных военных действий между Израилем и Ливаном остается крайне высокой. Ранее аналогичный призыв к своим гражданам сделали Германия и США.

Предупреждения были сделаны в связи с угрозой эскалации насилия между Израилем и «Хезболлой». Группировка и еврейское государство продолжают почти ежедневные трансграничные атаки после вторжения Израиля в сектор Газа.

В последнее время интенсивность обмена огнем увеличилась, что значительно повышает риски для безопасности в регионе. В июне израильский Генштаб сообщил о планах наземного вторжения в Ливан.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил, что в случае войны Израиль готов «отправить Ливан в каменный век», хотя и выразил предпочтение дипломатическому разрешению конфликта.

Вслед за этим последовали новые угрозы со стороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Группировка также опубликовала аэрофотосъемку израильской Хайфы и пообещала жесткие ответные меры.

Международное сообщество и ряд стран, в том числе Турция, выразили свою обеспокоенность ситуацией, опасаясь эскалации конфликта до полномасштабной войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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