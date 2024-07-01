ПОЛИТИКА
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Какое влияние зять Трампа оказал на его ближневосточную политику?
После последних дебатов кандидатов в президенты США в стране всерьез заговорили о втором сроке Дональда Трампа. Если его переизберут, как сложится политика Трампа в отношении палестино-израильского конфликта? Будет ли на нее вновь оказывать влияние зять Трампа Джаред Кушнер? Каково было это влияние, и чем в итоге оно обернулось? #trtнарусском #кушнер #трамп #выборывсша #провокатор #политик #политика #новости #выборы #америка #сша #израиль #палестина
dsfg / Others
1 июля 2024 г.
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