Какое влияние зять Трампа оказал на его ближневосточную политику?

После последних дебатов кандидатов в президенты США в стране всерьез заговорили о втором сроке Дональда Трампа. Если его переизберут, как сложится политика Трампа в отношении палестино-израильского конфликта? Будет ли на нее вновь оказывать влияние зять Трампа Джаред Кушнер? Каково было это влияние, и чем в итоге оно обернулось? #trtнарусском #кушнер #трамп #выборывсша #провокатор #политик #политика #новости #выборы #америка #сша #израиль #палестина