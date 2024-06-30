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Израиль: Иран заслуживает уничтожения
Израильский министр иностранных дел назвал Иран «режимом, заслуживающим уничтожения» и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае начала боевых действий
Израиль: Иран заслуживает уничтожения
Исраэль Кац / Фото: Reuters / Others
30 июня 2024 г.

Предупреждения Ирана о «войне на уничтожение» делают его «режимом, заслуживающим уничтожения». Как передают израильские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Режим, угрожающий уничтожением, заслуживает быть уничтоженным», — написал Кац в своем микроблоге в X. Кац также предупредил о полной боевой готовности Израиля противостоять шиитской организации «Хезболла», если та продолжит обстрелы из Ливана.

В пятницу миссия Ирана при ООН пригрозила, что начало «полномасштабной военной агрессии» Израиля в Ливане приведет к «войне на уничтожение». Там добавили, что «все варианты, включая полное вовлечение фронта сопротивления, находятся на столе». Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла выразил благодарность Ирану за поддержку.

Тем временем председатель Совета работников израильской аэрокосмической промышленности Яир Кац в субботу рассказал, что в случае экзистенциальной опасности Израиль может использовать оружие «судного дня», под чем, вероятно, имеется в виду ядерное оружие.

«Если мы поймем, что здесь существует экзистенциальная опасность, и что Иран, Йемен, Сирия, Ирак и все страны Ближнего Востока решат, что пришло время рассчитаться с нами, я полагаю, что у нас есть возможности использовать оружие судного дня», — заявил он. Кац подчеркнул важность разведданных от «американцев, британцев и немцев», которые информируют Израиль о потенциальных угрозах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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