Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел переговоры с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о достигнутом прогрессе в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Обсуждались ключевые вопросы: обеспечение долгосрочного перемирия, обмен пленными и организация доставки гуманитарной помощи в регион. Калын выразил соболезнования по поводу недавней гибели сестры Исмаила Хании в результате удара израильских войск.

Глава турецкой разведки подчеркнул непоколебимую поддержку Турции палестинскому народу и их стремлению к мирному разрешению конфликта.