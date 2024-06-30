ТУРЦИЯ
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Переговоры MİT и ХАМАС о перемирии
Турецкая разведка обсудила с ХАМАС постоянное перемирие, обмен пленными и гуманитарную помощь в Газе
Переговоры MİT и ХАМАС о перемирии
Ибрагим Калын / Фото: AA / Others
30 июня 2024 г.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел переговоры с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о достигнутом прогрессе в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Обсуждались ключевые вопросы: обеспечение долгосрочного перемирия, обмен пленными и организация доставки гуманитарной помощи в регион. Калын выразил соболезнования по поводу недавней гибели сестры Исмаила Хании в результате удара израильских войск.

Глава турецкой разведки подчеркнул непоколебимую поддержку Турции палестинскому народу и их стремлению к мирному разрешению конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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