В материковой Франции открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Согласно прогнозам французских СМИ, первый тур внеочередных парламентских выборов пройдет с высокой явкой.

Первыми свой голос из общего числа 49 млн зарегистрированных избирателей отдали французы на Американском континенте и заморских территориях в субботу. Выборы определят 577 членов Национального собрания. Первые итоги ожидаются после 20:00 по местному времени. В случае, если ни один кандидат не наберет необходимое большинство голосов при явке более 25% в первом туре, будет назначен второй тур на 7 июля.

Выборы последовали за решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание после поражения его партии «Возрождение» на выборах в Европейский парламент 9 июня. Тогда ультраправая партия «Национальное объединение» продемонстрировала успешный результат. По опросам, «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы может получить около 36% голосов, что значительно превышает их результаты в 2022 году и делает их фаворитами на получение абсолютного большинства во французском парламенте.

В то время как ультраправая партия укрепляет свои позиции, левые партии, включая «Непокоренную Францию» Жан-Люка Меланшона и другие левые силы, сформировали «Новый народный фронт». Левые полны решимости предложить согласованную кампанию против правых. Президентский лагерь, представленный соратником Макрона премьер-министром Габриэлем Атталем, надеется на поддержку около 20% избирателей.

Эти выборы вызывают значительный интерес в Европе, поскольку исход голосования может радикально изменить политический ландшафт Франции, сдвигая баланс сил от умеренных партий к националистам. Франция и Германия – главные страны ЕС, чей голос имеет решающий вес в политике блока.