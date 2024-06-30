В результате обстрела российскими войсками в Вольнянске Запорожской области погибли семеро и по меньшей мере 36 человек были ранены. Об этом сообщило МВД Украины.

«Погибли 7 человек (три мужчины, одна женщина и трое детей). Травмы получили 36 человек, среди которых 9 детей», — заявили в ведомстве.

Позднее информагнетство УНИАН сообщило об увеличении числа пострадавших — до 38 человек.

Глава региона Иван Федоров сообщил также, что в Запорожье за сутки российские военные 381 раз атаковали 13 населенных пунктов. В результате, по его данным, были разрушены 37 зданий, среди которых жилые дома и инфраструктурные объекты.

В регионе был объявлен траур.

По данным ООН, за время горячей фазы войны в Украине, начавшейся в феврале 2022 года, число погибших среди мирного населения насчитывает по меньшей мере 10 тыс. человек, а более 18,5 тыс. получили ранения. Миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома, уехав в другие регионы или за пределы страны.