Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приступил к созданию нового «Патриотического альянса» в Европейском парламенте. В Вене он встретился с лидером ультраправой «Австрийской партии свободы» Гербертом Киклем и чешским медиамагнатом Андреем Бабишем из движения ANO 2011 для подписания «патриотического манифеста».

Целью альянса является формирование отдельной фракции в Европарламенте, которая будет противостоять, по словам Орбана, «брюссельскому истеблишменту», который не понимает пожеланий избирателей. Новая группа планирует стать крупнейшим правым формированием в Европарламенте и выступает против войны, миграции, инфляции и «зеленой» сделки.

Для создания официальной группы в Европарламенте требуется участие партий как минимум из семи стран. Полный состав альянса будет объявлен позже. Орбан ищет новых партнеров по фракции ввиду выхода его партии «Фидес» из Европейской народной партии и неудавшегося сближения с группой «Европейские консерваторы и реформисты» из-за разногласий по вопросу поддержки Украины.