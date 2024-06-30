ПОЛИТИКА
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Израильская полиция жестко разогнала митинг против Нетаньяху
Во многих городах Израиля тысячи протестующих вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильская полиция жестоко задержала собравшихся на площади Каплан в Тель-Авиве. Нападение Израиля на палестинский сектор Газа, которое продолжается уже 268-й день, унесло жизни более 37 800 человек и ранило более 86 500 человек. #Палестина #Газа #Израиль #ТельАвив #полиция #разгон #протест #Нетаньяху
Израильская полиция жестко разогнала митинг против Нетаньяху / Others
30 июня 2024 г.
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