Израильская полиция жестко разогнала митинг против Нетаньяху

Во многих городах Израиля тысячи протестующих вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильская полиция жестоко задержала собравшихся на площади Каплан в Тель-Авиве. Нападение Израиля на палестинский сектор Газа, которое продолжается уже 268-й день, унесло жизни более 37 800 человек и ранило более 86 500 человек. #Палестина #Газа #Израиль #ТельАвив #полиция #разгон #протест #Нетаньяху