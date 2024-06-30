30 июня российские СМИ, в том числе аккаунт ВКонтакте, предположительно принадлежащий Канье Уэсту, сообщили, что американский артист находится в российской столице.

Урожденный Канье Омари Уэст, но ныне известный под псевдонимом Ye был запечатлен в московском отеле Four Seasons и ряде других мест.

СМИ и телеграм-каналы предположили, что целью визита было празднование 40-летия дизайнера уличной моды и знакомого Уэста Гоши Рубчинского.

В сообщении говорится, что это частный визит и никаких концертов не планируется.

«Канье Уэст уже в Москве! Это — супер-новость! Остановился в самом сердце столицы!», - цитирует российское государственное информагентство ТАСС слова музыкального продюсера Яну Рудковскую.

В прошлом месяце в российских медиа ходили слухи, что Уэст даст концерт в Москве.

Но стадион «Лужники», где, по слухам, он должен был выступить, сообщил СМИ, что не имеет сведений о каких-либо концертах рэпера.