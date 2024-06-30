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Россия захватила 2 села в Донецкой области
В Министерстве обороны РФ отчитались о взятии двух поселков на территории Донецкой области
Россия захватила 2 села в Донецкой области
Соледар, Донецкая область / Фото: Reuters / Others
30 июня 2024 г.

В Минобороны РФ сообщили о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области — поселков Новоалександровки и Спорное.

Киев не комментировал это сообщение. В сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что бои у Новоалександровки продолжаются, а Спорное не упоминалось.

Согласно карте украинского исследовательского проекта DeepState, близкого к украинскому Миниобороны, Новоалександровка действительно захвачена войсками РФ. Спорное же, если верить той же карте, пока частично находится под контролем ВСУ.

За последние месяцы Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей Украины. Крупнейший среди них — город Авдеевка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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