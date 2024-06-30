Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит только одну модель переговоров с российским президентом Путиным - это должен быть трехсторонний договор с посредниками, аналогичный задействованному по зерновой сделке с участием Турции и ООН.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью газете The Philadelphia Inquirer.

У Зеленского спросили, при каких обстоятельствах Киев готов был бы провести переговоры с Москвой.

«Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ», — ответил президент Украины.

«И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция. <…> Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель. <…> Потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель», — заключил он.

Ранее на этой неделе президент Зеленский заявил, что в Украине готовится «понятный и детальный» план окончания войны, который будет представлен уже в этом году. План, по его словам, помимо прочего, затронет вопросы энергетики, продовольственной безопасности и обмена военнопленными.