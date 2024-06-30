Из-за жаркой и ветреной погоды на большей части территории Греции в выходные вспыхнули десятки лесных пожаров, и людям было рекомендовано держаться подальше от лесных массивов.

Греческие пожарные боролись с двумя лесными пожарами в окрестностях Афин в воскресенье на фоне сильного ветра. За несколько часов до этого им удалось локализовать пожары в горном районе недалеко от столицы и на острове в Эгейском море.

Десятки пожарных в полной экипировке, при поддержке 23 самолетов, перевозящих воду, боролись с пожаром в малонаселенном районе возле города Кератея, примерно в 35 км к югу от Афин.

Власти приказали эвакуировать людей, пока пламя от горящих сосен и оливковых деревьев не охватило дома.

Другой пожар в общине Стамата к северу от Афин сжег пышный сосновый лес, подняв столбы дыма над частью города. Как сообщается, жилые дома не пострадали.

Пожарные все еще работают на острове Серифос, где в субботу среди низкой растительности вспыхнул пожар и быстро распространился под воздействием ветра, повредив дома. Власти эвакуировали несколько деревень.

Лесной пожар, который в какой-то момент охватил 15 кв. км, повредил дома и склады, сообщил греческим СМИ мэр острова Костас.

Другой пожар в горном лесу Парнита рядом с природным заповедником недалеко от Афин ослаб к утру воскресенья, сообщили власти.

После смертоносных лесных пожаров прошлого лета и самой теплой за историю страны зимы Греция разработала новую доктрину противопожарных мер, которая включает в себя отправку дополнительной пожарной машины на каждый новый пожар, ускорение воздушной поддержки и расчистку лесов.