Четвертая национальная арктическая научно-исследовательская экспедиция Турции прибыла в норвежский город Тромсё, чтобы начать экспедицию на 71 градус северной широты.

Команда была организована под эгидой президента Турции, Министерства промышленности и технологий и при координации Института полярных исследований TUBITAK MAM.

Делегация из 11 человек отправится на 62-метровом судне Polar Xplorer под норвежским флагом из Тромсё и в течение месяца будет проводить отбор проб и исследования в рамках 16 проектов в 24 точках Северного Ледовитого океана.

Ученые будут изучать причины и последствия глобального изменения климата, проводя оценки и отбор проб.

Исследователи также смогут проследить сходства и различия между полярными регионами, проведя сравнение новых проб со сделанными во время 8-й национальной антарктической научной экспедиции на Южном полюсе в начале года.

Будут проведены исследования воздуха и атмосферы в областях физики, биологии и океанологии.

«Каждый год мы расширяем наши научные исследования в регионе с помощью новых проектов. <…> Мы начали испытывать сценарий потепления на 1,5 градуса, разработанный Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Благодаря исследованиям, которые мы проведем, мы сможем лучше понять, каковы будут последствия этого в Арктике», - сказал профессор Бурчу Озсой - координатор 4-й национальной арктической научно-исследовательской экспедиции.