По результатам первых экзит-поллов крайне правая партия «Национальное объединение» (НО) выходит на первое место в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов. Левый альянс «Новый народный фронт» получает 28,5%, а центристский блок «Вместе» президента Эммануэля Макрона оказывается на третьем месте с 22,5%.

Выборы были назначены Макроном 9 июня в ответ на успех НО на европейских выборах. Президент заявил, что результат представляет «опасность» для Франции, и объявил о своем решении словами, что теперь «мяч на поле французского народа».

Министерство внутренних дел сообщило о явке 59,39% по состоянию на 17:00, что значительно выше, чем на президентских выборах 2022 года. Ожидается, что итоговая явка может достичь 67,5-69,7%, что станет одним из самых высоких показателей в новейшей истории французских выборов.

Второй тур выборов запланирован на 7 июля для округов, где не будет определен явный победитель в первом туре.