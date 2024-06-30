Парламент Словакии 27 июня одобрил так называемый Lex Assassination — пакет мер, направленных на повышение безопасности после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Законы ограничат право на собрания. Публичные собрания возле дома человека, чья должность напрямую связана с правительством, будут запрещены.

Местные власти также должны запретить митинг, если есть опасения столкновения между его участниками и теми, кто пришел на другую, ранее объявленную демонстрацию.

Запрещается проводить собрания в жилых районах, не являющихся общественными местами, например на площадях, в парках или на рынках.

Закон распространит государственную защиту на большее число политиков, включая лидеров оппозиционных партий.

Президент, глава парламента (председатель палаты представителей) и премьер-министр получат официальные государственные резиденции. Бывшие председатели палат и премьер-министры, отработавшие два полных срока, будут получать пожизненное жалованье.

Amnesty International выступила с критикой этих мер, заявив, что они ущемляют гражданские свободы.

«Этот драконовский законопроект — попытка использовать безопасность и общественный порядок в качестве предлога для подавления права на мирные собрания и лишения людей права на протест», — заявил в комментарии для Радо Слобода директор Amnesty International Slovakia.

Закон вступит в силу 15 июля.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо был расстрелян в упор после заседания кабинета министров в Хандлове. Сейчас он восстанавливается после ранения.

Полиция арестовала стрелка на месте преступления. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, если он будет осужден за покушение на убийство.