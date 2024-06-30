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Израиль продвигается, ХАМАС сопротивляется
Израильские силы углубляются в Шуджайю и Рафах, несмотря на продолжающееся сопротивление. Жертвы среди гражданских лиц продолжают расти
Израиль продвигается, ХАМАС сопротивляется
Разрушенные улицы Хан-Юнуса / Фото: AP / Others
30 июня 2024 г.

Израильские вооруженные силы продолжают вторжение в сектор Газа, продвигаясь глубже в районы Шуджайя на севере и Рафах на юге эксклава. По сообщениям местных жителей, в результате операций погибло не менее шести палестинцев, разрушены несколько домов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил цели военной кампании. «Мы обязаны сражаться до достижения всех наших целей: уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и обеспечения того, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозу для Израиля. Мы также стремимся к безопасному возвращению наших жителей на юге и севере», — заявил израильский премьер.

При этом ХАМАС продолжает сопротивление. Вооруженное крыло палестинского движения выпустило видео, демонстрирующее производство оружия, с надписью: «Наша подготовка продолжается».

Израильские военные заявляют об убийстве нескольких бойцов движения и обнаружении военной инфраструктуры в гражданских объектах, включая школу ООН и клинику. ХАМАС отрицает использование гражданских объектов в военных целях.

Как известно, попытки достижения перемирия, поддерживаемые арабскими посредниками и США, зашли в тупик. ХАМАС требует полного прекращения войны и вывода израильских войск, в то время как Израиль настаивает на продолжении операции до полного «уничтожения» ХАМАС.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта погибли более 38 000 палестинцев. Большая часть палестинского эксклава лежит в руинах, сельскохозяйственная инфраструктура разрушена, а население находится на грани голода из-за израильской блокады и препятствий для доступа гуманитарной помощи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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