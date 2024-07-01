В ночь на понедельник, 1 июля, российские войска атаковали город Днепр баллистическими ракетами, в результате чего пострадали семь человек, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Среди пострадавших – 15-летний подросток. Одна из женщин госпитализирована, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также магазин.

Кроме того, в воскресенье российские войска нанесли удар по центру Харькова, убив одного человека и ранив восемь. В результате удара в городе загорелись несколько зданий и автомобилей, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, управляемая бомба, вызвавшая пожар, упала недалеко от центра города. Среди раненых – 8-месячный ребенок. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сгорело почтовое отделение, и на месте работают экстренные службы.

Также в воскресенье осколки ракеты упали на северный пригород Киева, повредив многоэтажный жилой дом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что две жительницы района Оболонь проходят лечение от сильного стресса.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко уточнил, что осколки ракеты вызвали пожар в здании. Кличко добавил, что с огнем удалось справиться, повреждены балконы на двух этажах.