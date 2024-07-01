В ночь на 1 июля Министерство обороны России отчиталось о 36 сбитых и подавленных беспилотниках, которые атаковали Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

По данным военного ведомства, силы российской ПВО уничтожили и подавили 18 дронов над территорией Брянской области, а также по девять беспилотников над Курской и Белгородской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что шесть беспилотников были уничтожены над территорией Выгоничского района, а три перехвачены на подлете к Брянску. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что семь дронов были сбиты в небе над Фатежским, Конышевским, Курчатовским и Курским районами. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали Грайворонский район. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор – повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом. Также имеются повреждения на линиях электропередачи, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение», – уточнил он.