США повысили уровень защиты на нескольких военных базах по всей Европе из-за угроз терактов. Пентагон опасается, что террористическая атака может быть направлена против американского военного персонала.

На повышенный уровень реагирования перешла, в частности, американская база в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США. Она повысила уровень своей готовности до максимального уровня с кодовым названием «Чарли‎»‎. Этот статус применяется, «когда поступают разведданные о вероятности террористических действий или нападения на персонал или объекты».

Один из американских чиновников, дислоцированный на базе в Европе, сообщил каналу CNN, что такого уровня угрозы не было «по крайней мере 10 лет». По его оценке, обычно это означает, что военные получили «достоверные данные о готовящемся нападении».

Европейские власти предупредили о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно в преддверии Олимпийских игр в Париже в июле и во время текущего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Правительство ФРГ привлекло 580 международных полицейских для оказания помощи в обеспечении безопасности вместе с немецкими офицерами.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер перед началом турнира заявила, что страна готовится к всевозможным вариантам развития событий: от теракта смертника на одном из стадионов до шутингов.

Франция также готовится защищаться от террористических угроз во время Олимпийских игр, которые начнутся менее чем через месяц. С марта Франция повысила уровень своей национальной системы безопасности до самого высокого уровня.

«Французские власти активно отслеживают террористические угрозы со стороны организованных групп и радикально настроенных лиц. Атаки могут произойти практически без предупреждения, нацелившись на туристические районы, крупные спортивные и культурные мероприятия и другие общественные места, привлекающие большое количество гражданских лиц», — уточнили в посольстве США в Париже.