Первый тур парламентских выборов во Франции оказался серьезной пощечиной президенту Эммануэлю Макрону. Его партия по предварительным подсчетам получает лишь 23% голосов, в то время как партия Марин Ле Пен «‎Национальное объединение»‎ (RN) набрала более 34% голосов. На втором месте блок левых партий «‎Новый народный фронт»‎, который получил 29% голосов.

Результат первого тура стал ударом для Макрона, который объявил о досрочных выборах после того, как его альянс потерпел поражение от RN на выборах в Европарламент в начале этого месяца.

Впереди еще второй тур, который состоится 7 июля. У Макрона есть всего пять дней на то, чтобы исправить ситуацию и сколотить коалицию с левыми. В противном случае уже в ближайшие недели новым премьер-министром Франции может стать лидер правых Джордан Барделла.

Результаты экзитполов совпали с опросами общественного мнения перед выборами и были встречены ликованием сторонников Ле Пен. Однако главный вопрос: сможет ли антииммигрантская и евроскептическая RN набрать абсолютное большинство в парламенте и сформировать правительство в одиночку. И даже в таком случае партии придется «сосуществовать» с президентом Макроном, который будет править до 2027 года.

RN долгое время — почти 20 лет — считалась маргинальной партией из-за своей откровенно расистской и исламофобской риторики. Однако теперь она ближе к власти, чем когда-либо. Ле Пен стремилась улучшить имидж партии, сгладив некоторые из тезисов, однако в целом оставив RN жесткой в вопросах миграции. И эта тактика сработала на фоне недовольства избирателей Макроном, высокой стоимости жизни и растущей обеспокоенности по поводу иммиграции.

«Французы продемонстрировали свою готовность перевернуть страницу презрительной и разрушительной власти», — заявила Ле Пен ликующей толпе.

Шансы RN прийти к власти на следующей неделе будут зависеть от политических договоренностей, которые будут заключены ее соперниками в ближайшие дни. В прошлом правоцентристские и левоцентристские партии объединялись, чтобы не допустить RN к власти, но сейчас левые одинаково недолюбливают и Макрона, и правых.