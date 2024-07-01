В воскресенье на юге Германии мужчина с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале, после чего погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает немецкая полиция.

Инцидент произошел в баварском городе Лауф-ан-дер-Пегниц, недалеко от Нюрнберга. 34-летний мужчина, являющийся гражданином Ирана, сначала нацелился на полицейскую машину, а затем, когда офицеры вышли из нее, атаковал их с ножом.

Полицейские были вынуждены применить оружие, в результате чего нападавший скончался на месте, несмотря на оказанную ему первую медицинскую помощь. Полицейские в ходе инцидента не пострадали.

Отдел уголовных расследований Швабаха совместно с прокуратурой Нюрнберга-Фюрта начал расследование для выяснения мотивов и обстоятельств нападения. Железнодорожная станция была временно ограждена до завершения следственных действий.

Ранее в Германии заявили, что расматривается возможность депортации афганских мигрантов, которые представляют угрозу безопасности, обратно в Афганистан и Сирию.

Этому решению предшествовало резонансное убийство полицейского, которого ударил ножом выходец из Афганистана.

«Для меня очевидно, что люди, которые представляют потенциальную угрозу безопасности Германии, должны быть быстро депортированы», – сказала министр внутренних дел Нэнси Фезер, добавив, что это включает отправку людей в Афганистан и Сирию.

Она также добавила, что «интересы безопасности Германии явно перевешивают интересы пострадавших от депортации».