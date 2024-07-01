ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Первая турецкая женщина-гонщица завоевала золото
Автогонщица Седа Качан обеспечила себе победу в Чемпионате Европы по гонкам на выносливость TCR со своей командой TEXACO Team AMS
Первая турецкая женщина-гонщица завоевала золото
Автогонщица Седа Качан / Others
1 июля 2024 г.

Автогонщица Седа Качан обеспечила себе победу в Чемпионате Европы по гонкам на выносливость TCR со своей командой TEXACO Team AMS в категории DSG за одну гонку до конца сезона.

«Когда я начинала свою карьеру в автоспорте, я поставила перед собой большую цель, и сегодня я ее достигла. Этот чемпионский титул особенно важен для меня, так как я была единственной женщиной-пилотом в чемпионате. Я горжусь тем, что представляю нашу страну и женщин на международной арене», — заявила Качан.

Седа Качан, единственная женщина-пилот, представлявшая Турцию в чемпионате, стала первой турецкой автогонщицей, завоевавшей данный титул.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us