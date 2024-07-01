Автогонщица Седа Качан обеспечила себе победу в Чемпионате Европы по гонкам на выносливость TCR со своей командой TEXACO Team AMS в категории DSG за одну гонку до конца сезона.

«Когда я начинала свою карьеру в автоспорте, я поставила перед собой большую цель, и сегодня я ее достигла. Этот чемпионский титул особенно важен для меня, так как я была единственной женщиной-пилотом в чемпионате. Я горжусь тем, что представляю нашу страну и женщин на международной арене», — заявила Качан.

Седа Качан, единственная женщина-пилот, представлявшая Турцию в чемпионате, стала первой турецкой автогонщицей, завоевавшей данный титул.