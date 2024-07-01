Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы Patriot не смогут эффективно защитить страну от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Это заявление он сделал в воскресенье, 30 июня, в интервью Philadelphia Inquirer, вновь обращаясь к Западу с просьбой о предоставлении ракет большой дальности.

«Patriot не может бороться против КАБ», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил обеспокоенность высокой стоимостью системы Patriot и невозможностью обеспечить достаточное количество ракет для борьбы с российскими корректируемыми авиабомбами.

«Если мы с вами возьмем стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц (ракет Patriot) у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, что и сотни (ракет) Patriot в месяц у нас не будет», – заявил глава Украины.

Он добавил, что каждая такая ракета стоит свыше 3 млн долларов. По словам президента, проблема касается не только денег. В настоящее время такое количество ракет Patriot просто не производится.

Зеленский продолжает активно выступать за поставки дальнобойных ракет для нанесения ответных ударов по России.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил приостановить выполнение зарубежных контрактов по системам противовоздушной обороны Patriot, чтобы перенаправить их в Украину. Об этом сообщает Financial Times.