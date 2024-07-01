В Париже митинги избирателей переросли в массовые беспорядки

Тысячи французов пришли на площадь Республики в Париже чтобы выразить свой протест против вероятной победы Национального объединения Марин Ле Пен (RN) в первом туре внеочередных выборов в парламент. Митинги переросли в массовые беспорядки, после чего парижская полиция применила против граждан слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. #trtнарусском #франция #париж #выборы #протест #ЛеПен #митинг #беспорядки #полиция #новости #трт #новостимира Франция, Париж, выборы в парламент, внеочередные выборы, парламент, протест, Мари Ле Пен, митинг, беспорядки, полиция