Демократы в смятении после провала Джо Байдена на дебатах с Трампом. Ряд крупнейших спонсоров президентской кампании нынешнего главы Белого дома предложили вмешаться и уговорить Байдена снять свою кандидатуру.

Некоторые размышляют о том, как связаться с супругой президента Джилл Байден, чтобы она вмешалась и убедила 81-летнего американского лидера отказаться от выдвижения на второй срок. Другие надеются, что президент сам откажется от участия в гонке после поражения на дебатах. Однако большинство смирилось с тем, что шансы на такой исход невелики.

Кампания Байдена сразу после дебатов получила дополнительные $14 млн долларов в виде онлайн-пожертвований, однако многие крупные доноры встревожены неуверенным выступлением лидера демократов. Иные думают об отзыве своих вложений. Пока Байден набрал более $100 млн на кампанию и лишь немногим опережает Трампа.

По данным The New York Times (NYT), спонсоры провели обсуждения с политическими советниками Байдена о правилах, по которым президента можно исключить из избирательного бюллетеня против его воли и заменить на другого кандидата на всеобщем Демократическом съезде.

Газета отмечает: группа мегадоноров в Кремниевой долине, включая Рона Конвея и Лорен Пауэлл Джобс, после пятничного провала Байдена созванивались по несколько часов, чтобы обсудить ситуацию, которую они описали как возможную катастрофу.

NYT выяснила, что после поражения Байдена на дебатах один из доноров в Кремниевой долине, который планировал провести этим летом сбор средств для кампании демократа, отказался от мероприятия. Другой крупный калифорнийский донор описал итоги дебатов как «полную катастрофу» и также задумался об отзыве своих средств.

По данным издания, некоторые богатые демократы предлагали вмешаться, другие надеялись, что у Байдена наступит прозрение и он решит уйти сам, а третьи разрабатывают стратегию направления долларов кандидатам, баллотирующимся ниже по списку. Среди них, например, вице-президент Камала Харрис, а также губернаторы-демократы от Мичигана и Иллинойса. Однако пока ни у кого из них нет такого же аппаратного веса и популярности, как у Байдена.