Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов, заявив, что отношения между тремя странами превратили их в «азиатскую версию НАТО».

27 июня три страны начали крупномасштабные военные учения под названием «Freedom Edge» с участием эсминцев военно-морского флота, истребителей и американского авианосца с ядерной силовой установкой «Теодор Рузвельт». Цель учений — усилить защиту от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

Программа учений была утверждена на трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде, США, в прошлом году для укрепления военного сотрудничества на фоне напряженности на Корейском полуострове.

МИД КНДР сообщил, что Пхеньян не будет игнорировать укрепление военного блока во главе с США и их союзниками и будет защищать мир в регионе агрессивными и подавляющими действиями.

В ведомстве подчеркнули: Вашингтон продолжает делать все возможное, чтобы присоединить Сеул и Токио к НАТО. В Пхеньяне отметили, что на это указывают попытки Южной Кореи поставить оружие Украине.

Южнокорейское Минобороны заявило, что учения «Freedom Edge» стали ответом на ядерную и ракетную программу Северной Кореи, их главной целью названа самозащита от ракет со стороны КНДР.

Сеул ранее допустил прямые поставки оружия Украине в знак протеста против недавнего пакта о взаимной обороне, подписанного между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Южная Корея и США ранее обвинили Пхеньян в поставках оружия России, которое используется в войне в Украине. И Москва, и КНДР отрицают какие-либо подобные сделки. При этом во время встречи в Пхеньяне Ким Чен Ын заверил Путина, что Северная Корея готова поддержать российские войска в войне против Украины.